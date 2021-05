Alior chce być samodzielny

Bank zmienia sposób działania platformy Bancovo, chce inwestować w start-upy i wchodzi w telemedycynę.„PB”: Niemal rok temu zdecydowała się pani wejść do zarządu Aliora, co wywołało kontrowersje ze względu na brak doświadczenia bankowego. Dotyczyły one zresztą także Krzysztofa Bachty, pani poprzednika. Niedawno Komisja Nadzoru Bankowego zmieniła zasady oceny kandydatów na kierownicze stanowiska w bankach. Niektórzy uważają, że zostały wprowadzone ze względu na Leszka Skibę z Pekao i właśnie panią.