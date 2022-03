Komisja Europejska poinformowała w środę, że jej wskaźnik nastrojów gospodarczych, który analizuje poziom zaufania przedsiębiorców i konsumentów, spadł do 108,5 pkt. Lutowy odczyt został zrewidowany w dół ze 114 do 113,9 pkt. Ekonomiści ankietowani przez “The Wall Street Journal” spodziewali się, że indeks osiągnie wartość 109,7 pkt.

Nastroje gwałtownie spadły w czterech największych gospodarkach strefy euro: Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Subindeks nastrojów konsumentów spadł z -8,7 do -18,8 pkt, zaś producentów z 14,1 do 10,4 pkt. Poprawę odnotowano w przypadku sektora usług - wskaźnik wzrósł z 12,9 do 14,4 pkt.