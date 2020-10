Szacuje się, że w Polsce działa ponad milion firm rodzinnych i stanowią one prawie 80 proc. wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Powstawały na ogół po 89 roku i właśnie następuje w nich zmiana pokoleniowa

Pierwsza. To oznacza, że firmy te na własnej skórze uczą się, jak przeprowadzić sukcesję. Jak wygląda przekazanie firmy rodzinnej w Polsce, jakich błędów nie popełniać, jakie przepisy je ułatwiają i co jeszcze trzeba zmienić?

Choć większość polskich firm powstała po upadku komunizmu i ma około 30 lat, to Piekarnia Putka już dwa lata temu obchodziła setne urodziny i dziś pracuje w niej czwarte pokolenie rodziny Putków. Grzegorz Putka, dyrektor zarządzający i członek zarządu, opowiada, jak to jest pracować z rodziną i czym firmy rodzinne wygrywają z korporacjami zarządzanymi przez zewnętrznych menedżerów. Mówi też, ilu Putków pracuje w Putce oraz wspomina, jak nosił w wakacje worki z mąką. Przez wszystkie szczeble kariery przeszedł też Adam Tępiński, współwłaściciel i członek zarządu Ceramiki Paradyż. W jego przypadku była to droga od zamiatacza, po prezesa. Twierdzi, że sukcesja nie była łatwa i sam zamierza się starannie do niej przygotować.

Ponieważ większość polskich firm rodzinnych ma około 30 lat, właśnie trwa w nich zmiana warty. Decyzje o przekazaniu firmy przyspieszył koronawirus, mówi Ewa Więcek-Janka, kierownik Zakładu Marketingu i Rozwoju Organizacji na Politechnice Poznańskiej i badaczka firm rodzinnych. Przeciwnego zdania jest Henryk Orfinger, współwłaściciel spółki Dr Irena Eris i wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, który zarządzanie przekazał synowi w ubiegłym roku. Twiedzi, że koronawirus zatrzymał go w firmie na dłużej. Henryk Orfinger od lat działa na rzecz firm rodzinnych. Opowiedział, co do tej pory udało się osiągnąć, a co jeszcze trzeba zrobić.

Sukcesja z sukcesem to nie tylko dobre rozwiązania prawne. To cały proces, w którym potrzebni są nie tylko prawnicy, specjaliści od podatków, ale także doradcy i trenerzy personalni, bo przede wszystkim trzeba się w rodzinie potrafić porozumieć. Wie o tym doskonale Łukasz Martyniec z Kancelarii Sukcesyjnej.

