Sunreef Yachts rozbuduje stocznię w Gdańsku

Problemy z brakiem pracowników występują w branży od dawna i dotykają firm z całej Europy. Razem z producentami oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki podejmujemy jednak działania mające na celu otwieranie szkół i tworzenie klas szkolących pracowników. Powstaje nowa szkoła w Ełku i wkrótce będą tworzone kolejne. Dzięki temu za kilka lat problemy z pracownikami będą pewnie nieco mniejsze. Warto podkreślić, że jeszcze niedawno stocznie podbierały sobie pracowników. Wielu z nich po przeszkoleniu w Polsce wyjeżdżało także do pracy za granicą. Obecnie jednak rozbieżności w zarobkach w stoczniach w Polsce i w innych krajach nie są już zbyt duże, więc pracownicy nie są skłonni do emigracji. Zdarza się nawet, że wracają do pracy w Polsce. Coraz chętniej też zagraniczne firmy lokują u nas produkcję, ponieważ klienci doceniają naszą jakość. Nawet jeśli jacht jest sprzedawany pod międzynarodową marką, wymagają, by został zbudowany w Polsce. W produkcji łodzi motorowych o długości do 11 m polskie firmy mają ponad 50 proc. udziału w rynku europejskim. Jesteśmy więc niekwestionowanym liderem.