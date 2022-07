Szef na urlopie [PODCAST]

Murowana pogoda, bliskość natury, lazurowe morza. Zwiedzane bajecznych miast. Do tego fantastyczny relaks w pięciogwiazdkowych hotelach i ośrodkach spa – menedżerowie wydają się obojętni na wakacyjne atrakcje. Zbyt przejmują się swoją pracą, by się od niej oderwać.

Przedstawiamy ostatni argument, który może przekonać szefów: bez odpoczynku nie ma produktywności, sukcesu, kariery.

No to co – jedziecie na urlop?

Goście:

0'54" Monika Reszko – o zaskoczeniu urlopem

10'33" Wojciech Herra – o inwestowaniu w odpoczynek

23'13" Michał Gembal – o rodzinnych wyjazdach

33'03" Jakub B. Bączek – o ostrzeniu piły