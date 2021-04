Sześć dekad doskonalenia firmy i produktów

Dawniej jako Niczuk, a w tym roku już jako Thale po raz kolejny uhonorowani tytułem Gazeli Biznesu. W rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw znaleźli się już po raz szósty.

Spółka Thale, właściciel marki Niczuk, to jedna z niewielu firm na Warmii z całkowicie polskim rodzinnym kapitałem, funkcjonująca na rynku od 1957 r. Obecnie jest zarządzana przez przedstawiciela trzeciego pokolenia Jakuba Niczuka, który stoi na czele zespołu specjalistów realizujących z powodzeniem strategię przedsiębiorstwa. Marka Niczuk cieszy się od lat dużym zaufaniem i jest traktowana przez klientów jako lider polskiej branży instalacyjnej.

Thale wciąż projektuje nowe rozwiązania i poszukuje nowych zastosowań dla oferowanych wyrobów.

Rozwój firmy opiera się na kluczowych aspektach, które kompleksowo zaspokajają potrzeby klientów – jasnej wizji rozwoju, jakości oferowanych wyrobów oraz koncentracji na potrzebach zarówno klientów, jak i pracowników. Zarząd stawia na kompleksowość w procesie produkcji, obsłudze oraz w wewnętrznych działaniach firmy.

Doskonałym zapleczem do nieustannego rozwoju są kwalifikacje, kompetencje oraz zaangażowanie kadry w realizację codziennych działań. Stanowi to klucz do sukcesu marki Niczuk.

W 2020 r., mimo ogólnej niepewności w branży budowlanej, spółka Thale zachowała tempo wzrostu bez przerywania dostaw do klientów.

Przedsiębiorstwo rozwija się tak dynamicznie, jak dynamiczne ma zespoły, zależnie od sposobu, w jaki potrafi je motywować, rozwijać umiejętności i przekuwać je na wyniki. To właśnie wiedza pracowników, ich doświadczenie, otwartość i chęć do nauki decydują o przewadze rynkowej firmy.

W kraju i za granicą

Systemy zamocowań Niczuk są dostarczane na blisko 2 tys. inwestycji rocznie. Ekspansja międzynarodowa jest wpisana w strategię rozwoju firmy od wielu lat. Poszukując nowych obszarów wzrostu, firma dociera na coraz odleglejsze rynki, rozwijając tam swoje struktury i współpracę eksportową, korespondując jednocześnie z wymaganiami tych rynków. Główne kierunki zbytu to kraje nadbałtyckie, Węgry i Rumunia. Niczuk prowadzi też sprzedaż do innych krajów europejskich oraz krajów spoza Europy. Wymagania rynków zagranicznych determinują nieustanną pracę firmy nad jakością, funkcjonalnością oraz szerszymi możliwościami zastosowania oferowanych wyrobów.

Rok 2020 był dla biznesu wyjątkowo trudny. Pandemia koronawirusa wymusiła na wszystkich nowe podejście do zmieniającej się sytuacji i zaadaptowanie swoich celów do nowych realiów. Wielu przedsiębiorców patrzy dziś w przyszłość z niepokojem. Dla firmy Thale był to czas wzmożonej pracy – uważnej obserwacji otoczenia, weryfikacji planów, zmian w strategii oraz przeglądu wszystkich procesów w organizacji. W branży budowlanej pojawiły się spore obawy o to, jak potoczą się losy tych dużych rozpoczętych projektów, a co za tym idzie – związanych z tym kontraktów, dostaw czy sytuacji pracowników. Spółka zachowała tempo wzrostu poprzez nieprzerywanie dostaw do klientów pomimo ogólnej niepewnej sytuacji. Utrzymywanie optymalnych stanów magazynowych pozwoliło na zaspokojenie popytu w okresach, kiedy ceny surowców lub przerwy w ich dostawach były powodem częstych przestojów na budowach w dobie pandemii.

Nieustanny rozwój

Wprowadzenie na rynek nowych wyrobów oraz stałe poszerzanie oferty to konsekwentna realizacja postawionych przez spółkę celów. Otrzymanie Krajowych Ocen Technicznych na wszystkie wyroby z kategorii wyrobów budowlanych to potwierdzenie standardów i spełnianie najnowszych wymagań Instytutu Techniki Budowlanej dla wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek. Nie poprzestając na obecnych sukcesach, w Thale wciąż projektowane są nowe rozwiązania oraz poszukiwane nowe zastosowania dla oferowanych wyrobów.

Po raz kolejny, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, problemy stały się wyzwaniami. Konsekwentnie realizowana strategia oraz wiarygodność pozwoliły na uhonorowanie spółki Gazelą Biznesu.

Wieloletnie niesłabnące zaufanie klientów z pewnością przyczyni się do zaistnienia Thale w rankingu w następnym roku.