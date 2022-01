Szwajcaria: eksport złota odbił po pandemicznym załamaniu

Jak wynika za danych zaprezentowanych przez szwajcarski Urząd Ceł, w 2021 r. eksport złota wzrósł do 1352,76 ton z 1179,56 ton rok wcześniej.

Szwajcaria jest największym na świecie centrum rafinacji złota i węzłem tranzytowym.

Po załamaniu w 2020 r. wywołanym wybuchem pandemii koronawirusa, wcześniejsze trendy wróciły do „normalności”. Tak też było w przypadku sprzedaży złota do Azji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W zeszłym roku do Indii trafiło 507 ton szwajcarskiego złota, co jest największą ilością od 2015 r. W 2020 r. było to zaledwie 138 ton.

Z kolei na chiński rynek, który jest największym na świecie konsumentem złota wyeksportowano 275 ton (Chiny Kontynentalne), a do Hongkongu 79 ton. Obie wartości są najwyższe od 2018 r.

Według Reutersa, dane sugerują słabsze ożywienie popytu w Chinach niż w Indiach. Od 2012 r., kiedy szwajcarskie dane stały się dostępne, do 2019 r. Szwajcaria eksportowała średnio 400 ton złota rocznie do Indii i około 600 ton rocznie do Chin kontynentalnych i Hongkongu łącznie.