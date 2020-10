Tadeusz Kościński i Renaud Basso kandydatami na nowego szefa EBOiR

Polski minister finansów Tadeusz Kościński oraz Odile Renaud Basso, dyrektor generalna we francuskim ministerstwie gospodarki i finansów, są jedynymi kandydatami w czwartkowych wyborach nowego prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Trzeci z kandydatów, były minister gospodarki Włoch Pier Carlo Padoan wycofał się z ubiegania o to stanowisko - podał w środę Reuters, powołując się na źródła, choć jego rezygnacja nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.



Wybory nowego prezesa EBOiR odbędą się w czwartek, w ramach rozpoczętego w środę w Londynie - choć odbywającego się tylko w formie zdalnej - dorocznego posiedzenia banku. Aby zostać wybranym, kandydat musi otrzymać głosy większości gubernatorów, którzy muszą jednocześnie reprezentować większość ich siły głosów. Według ekspertów, faworytką głosowania jest Renaud Basso. Jeszcze nigdy w historii prezesem EBOiR nie był przedstawiciel kraju będącego odbiorcą inwestycji banku.



Nowo wybrany prezes zastąpi Brytyjczyka Sumę Chakrabartiego, którego druga kadencja zakończyła się na początku lipca. Od tego czasu obowiązki prezesa pełni Juergen Rigterink. Początkowo zarówno posiedzenie, jak i wybory nowego prezesa miały się odbyć w maju, ale zostały przełożone z powodu epidemii koronawirusa.



EBOiR został utworzony w 1991 roku, a jego zadaniem było udzielanie pomocy byłym komunistycznym krajom z Europy Środkowo-Wschodniej w przejściu do gospodarki rynkowej. Obecnie jego członkami jest 69 państw, z czego 38 na trzech kontynentach to odbiorcy inwestycji.