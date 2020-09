Tarcza także dla firm zagranicznych

Oddziały zagranicznych przedsiębiorców mogą ubiegać się o dopłaty do pensji pracowników zatrudnionych w Polsce. Tak uznało warszawskie Samorządowe Kolegium Odwoławcze - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak czytamy w "DGP", decyzja ta może znacząco rozszerzyć krąg uprawnionych do wypłat z tarczy antykryzysowej.



Do tej pory - jak podkreśla "DGP" - podmiotom takim odmawiano wsparcia, bo zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie były przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców. "Urzędy pracy stosowały się do tych wytycznych i nie przyznawały dopłat. Warszawskie SKO uznało jednak taką interpretację za nieprawidłową. Tarcza ma przecież służyć ochronie miejsc pracy w Polsce, a takimi są też etaty w oddziałach firm zagranicznych" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



Jak dodaje, na korzyść takich jednostek działa też ostatnia nowelizacja specustawy covidowej, która wydłużyła termin na składanie wniosków o wypłatę dofinansowania do pensji pracowników.