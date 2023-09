To warto wiedzieć dziś rano 7 IX 2023

Dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.

1. To jak strzał z bazooki - ocenił niespodziewaną decyzję rady Marek Drimal, strateg Societe Generale. Uderzenie odczuły akcje, złoty i obligacje. Wkrótce konsekwencje poniosą też oszczędzający i spłacający kredyty. Więcej...

2. Po całkiem niezłym drugim kwartale analitycy z Wall Street zaczęli podnosić prognozy dla zysków giełdowych korporacji. To pierwsza taka sytuacja od dwóch lat i stanowi zwiastun zakończenia wynikowej recesji w Ameryce. Więcej...

3. Asseco Poland zaprosiło akcjonariuszy do sprzedaży akcji. Sfinansuje go kredytem w PKO BP o wartości do 1 mld zł i środkami własnymi. Więcej...

4. W II kwartale 2023 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom JSW wyniósł 780,6 mln zł, o 67 proc. mniej niż przed rokiem. Więcej...

5. Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze poświęconym analizie technicznej indeksów i spółek z GPW, który odbędzie się w czwartek, 7 września, o godz. 10. Więcej...

6. W procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) cenę akcji sprzedawanych przez TCV Luxco ustalono na 60 zł. Więcej...

7. Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ, przedstawił prognozy wyników Votum za II kwartał 2023 r. Więcej...

8. Na Wall Street nadal spadki z powodu obaw o inflację i Fed. Więcej...

9. W II kwartale 2023 r. zysk netto Ten Square Games wyniósł 7,6 mln zł, o 49 proc. mniej niż przed rokiem. Więcej...

10. Jakub Caithaml, analityk Wood&Co., podniósł rekomendację dla akcji spółki Dom Development. Więcej...