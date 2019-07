Trump: niewielka obniżka stóp nie wystarczy

Fed zrobił wszystkie złe posunięcia. Niewielka obniżka stóp to za mało, ale i tak wygramy! - napisał w poniedziałek na Twitterze Trump. Dodał, że „Fed podniósł stopy zbyt wcześnie i za dużo”.

Poniedziałkowe tweety są ostatnim atakiem Trumpa na politycznie niezależne władze monetarne w związku z podwyżkami stóp procentowych w 2018 r., które krytykują szefa Białego Domu, że polityka handlowa prezydenta osłabiła zaufanie przedsiębiorców.

Trump poskarżył się też, że strefa euro i Chiny osłabiły swoje waluty wobec dolara, aby zwiększyć konkurencyjność eksportu , i wezwał Fed do szybkiej odpowiedzi.

The E.U. and China will further lower interest rates and pump money into their systems, making it much easier for their manufacturers to sell product. In the meantime, and with very low inflation, our Fed does nothing - and probably will do very little by comparison. Too bad!