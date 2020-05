Trzej udziałowcy utrzymają drogi i lotniska

Tar Heel Capital i Henryk Siodmok zainwestowali w spółkę sprywatyzowaną przed laty przez rodzinę Dobrowolskich. W planach jest potrojenie przychodów

Henryk Siodmok przez wiele lat zarządzał grupą Atlas. Niedawno został szefem i współwłaścicielem firmy Dobrowolski, w którą w 2016 r. zainwestował fundusz Tar Heel Capital. Dobrowolski to przedsiębiorstwo z lubuskiej Wschowy produkujące pojazdy do utrzymania lotnisk i dróg oraz dwufunkcyjne cysterny wodno-kanalizacyjne i ADR (do przewozu ładunków niebezpiecznych). Przed laty, w ramach wykupu menedżerskiego, nabyła je rodzina Dobrowolskich. Dotychczas w menedżersko-inwestycyjnym trio działa Damian Dobrowolski.