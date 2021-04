Udany kwartał AT&T

Pierwszy kwartał 2021 r. okazał się bardzo udany dla koncernu AT&T, jednego z największych graczy na amerykańskim rynku usług telekomunikacyjnych. Firma wypracowała nie tylko wyższy niż rok wcześniej zysk, ale też pozyskała sporą ilość nowych klientów.

Wynik netto na koniec marca zamknął się zyskiem w kwocie około 7,5 mld USD co daje 1,04 USD na akcję. Rok wcześniej było to odpowiednio 4,6 mld i 63 centy.

Z kolei przychody wzrosły w ujęciu rocznym o 2,7 proc. do poziomu 43,9 mld USD.

Bardzo mocno wzrosło też zadłużenie, osiągając poziom około 169 mld USD, bliski wartościom jakie spółka notowała dwa lata wcześniej. To jednak efekt przejęcia koncernu Time Warner, która to akwizycja uczyniła z AT&T jednym z potentatów rynku medialnego. Dodatkowo na wzrost długu wpłynęły koszty aukcji związanej z licencją na pasmo C, które jest kluczowym źródłem dla firm bezprzewodowych planujących modernizację swoich usług w celu obsługi szybkich standardów sieci piątej generacji, czyli 5G. AT&T wydatkował na licencję 23,4 mld USD.

Firma z Dallas pochwaliła się, ze w segmencie bezprzewodowym, jednym z kluczowych źródeł zysku pozyskała 595 tys. klientów abonamentowych. Dodatkowo udało się jej skusić 207 tys. abonentów telefonii prepaid.