UE grozi odwetem USA, jeśli te obejmą restrykcjami unijnie inwestycje na Kubie

Unia Europejska zagroziła Stanom Zjednoczonym działaniami odwetowymi, jeśli prezydent Donald Trump zdecydowałby się na wdrożenie restrykcji wobec unijnych firm działających na Kubie.

List z takim przesłaniem wysłały do amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oraz unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.



"Stany Zjednoczone zobowiązały się zgodnie z porozumieniem z 1998 r. do unikania pozwów ze strony amerykańskich firm i osób fizycznych przeciwko przedsiębiorstwom z UE oraz z innych części świata działających na Kubie" - powiedziała na środowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Alexander Winterstein.



Pismo, jakie Malmstroem i Mogherini wysłały 10 kwietnia do Waszyngtonu, ujawniła w środę francuska agencja informacyjna AFP. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton ma w środę ogłosić "wdrożenie rozdziału III ustawy Helmsa-Burtona" z 1996 r., która dotyczy sankcji gospodarczych wobec Kuby.



Prawo to teoretycznie pozwala na pozywanie w amerykańskich sądach federalnych firm, które zyskały na nacjonalizacji, jaka nastąpiła po rewolucji 1959 r. na Kubie. Do tej pory zapisy tej sekcji, przewidujące możliwość dochodzenia od firm zagranicznych odszkodowania, były zawieszone.



"Unia Europejska ponownie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec eksterytorialnego stosowania jednostronnych środków ograniczających, które uważa za sprzeczne z prawem międzynarodowym. UE jest gotowa chronić europejskie interesy - w tym europejskie inwestycje i działalność gospodarczą osób i podmiotów z UE w ich stosunkach z Kubą, jeśli miałyby one zostać naruszone" - zaznaczył Winterstein.



Mogherini i Malmstroem podkreśliły, że wszelkie roszczenia, jakie byłyby zasądzone przez sądy amerykańskie, znalazłby swoje odzwierciedlenie w skargach przed unijnymi sądami. Jeśli np. amerykańska sieć hotelowa, pozwałaby unijną sieć działającą na Kubie, mogłaby się spodziewać złożenia pozwu o odszkodowanie w sądzie w UE.



AFP zwraca uwagę, że data ogłoszenia nowych środków przez USA nie została wybrana przypadkowo. Bolton wystąpi w środę w Miami na spotkaniu z weteranami w rocznicę ataku na Zatokę Świń z 1961 r., która była nieudaną próbą inwazji na Kubę.