W ubiegłym tygodniu średnie oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych wzrosło z 5,49 do 5,33 proc. Liczba wniosków spadła o 12 proc. tydzień do tygodnia i 15 proc. rok do roku - wynika z danych Mortgage Bankers Association (MBA).

„Ogólna niepewność co do krótkoterminowych perspektyw gospodarczych, a także niedawne wahania na giełdzie mogą powodować, że niektóre gospodarstwa domowe opóźniają poszukiwania domu” - skomentował dane Joel Kan, ekonomista MBA.