Ustawa windykacyjna ma pod górkę

Zastanawialiśmy się, czy w związku z planami wdrożenia ustawy duże instytucje finansowe nie zaczną się przygotowywać do wewnętrznej obsługi windykacji, co mogłoby mocno poturbować naszą dwudziestopięcioletnią współpracę. To się jednak nie wydarzyło i banki w jeszcze większym zakresie powierzają nam wierzytelności do serwisowania, a kolejne instytucje, które wcześniej tego nie robiły, zmierzają w tym kierunku. Banki nie chcą zajmować się windykacją, bo ich rolą jest udzielanie finansowania i zarządzanie aktywami, a nie procesem odzyskiwania należności.

Projekt torpeduje to, co przez lata zostało wypracowane przez całą branżę. Mam nadzieję, że ustawa nie wejdzie w życie w obecnym kształcie. Jesteśmy otwarci na dialog z autorami i wypracowanie lepszych rozwiązań, zwłaszcza że przed nami wdrożenie dyrektywy NPL. Banki i wierzyciele wtórni pozytywnie oceniają tę regulację. Dzięki niej m.in. ujednolici się proces przekazywania informacji służących rzetelnej wycenie portfeli wierzytelności. Nabywcy będą bardziej świadomi, co kupują, a w związku z tym będą w stanie zaoferować bankom lepsze ceny. Bardzo ważne jest jednak to, w jaki sposób dyrektywa zostanie wprowadzona do polskiego porządku prawnego. Mam nadzieję, że jej główny sens nie zostanie wypaczony.