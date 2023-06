Notowane na GPW Vigo Photonics zaplanowało na 10 lipca nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ), a w projekcie uchwał znalazł się zamiar podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję maksymalnie 145,8 tys. akcji (obecnie w obrocie jest ich 729 tys.). Nie dojdzie do niego, bo spółka odwołała je 29 czerwca na wniosek głównego akcjonariusza – spółki zależnej funduszu Warsaw Equity Group (WEG).

Emisja akcji związana z ogromnymi inwestycjami

Celem planowanej emisji, poza finansowaniem bieżącego rozwoju, jest zapewnienie dodatkowego kapitału dla projektu, który ma umożliwić producentowi m.in. detektorów podczerwieni zwielokrotnienie skali biznesu do 2030 r. Chodzi o HyperPIC zakładający m.in. budowę fabryki półprzewodników pod Warszawą i wejście giełdowej spółki na nowy, większy rynek — rozwiązań sensorycznych dla średniej podczerwieni.

Jego wartość wyniesie nawet 253,4 mln EUR (około 1,1 mld zł). Komisja Europejska (KE) zatwierdziła maksymalnie 102,9 mln EUR dofinansowania dla projektu Vigo, zarekomendowanego już przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Teraz spółka czeka tylko na ogłoszenie konkursu w ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

– Vigo wchodzi w etap realizacji poważnej strategii inwestycyjnej, wymagającej ogromnych wydatków. W celu skutecznego realizowania planów potrzebuje znaczącego finansowania, dlatego potrzebujemy czasu, aby uzgodnić najlepszą strategię działania – komentuje Krzysztof Dziewicki, prezes WEG, a od 29 czerwca także członek rady nadzorczej Vigo.

Wielomilionowy portfel: Fundusz Warsaw Equity Group, którego prezesem jest Krzysztof Dziewicki, wycenia swój portfel 13 spółek na 170 mln EUR. Pakiet akcji Vigo jest wart obecnie ok. 14 mln EUR. MACIEJ STANKIEWICZ

Fundusz WEG chce więcej czasu

W uzasadnieniu wniosku o odwołanie NWZ fundusz podkreśla, że nie zamierza blokować spółce drogi do zdobycia kapitału z rynku. W jego opinii powinno się ono odbyć na przełomie września i października, bo potrzebuje więcej czasu na przygotowanie.

„W związku z zaproponowanym porządkiem obrad przewidującym emisję do 20 proc. w podwyższonym kapitale spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zwracam się z prośbą o umożliwienie Warsaw Equity Group dokonania pogłębionej analizy długoterminowej strategii finansowania strategii spółki. Zwracam uwagę, że planowana emisja, jak również potencjalne dalsze działania związane z pozyskaniem finansowania mogą wpłynąć również na kształt akcjonariatu, w szczególności zadecydować o tym, jaki podmiot będzie sprawował faktyczną kontrolę nad spółką” – czytamy w uzasadnieniu wniosku.

Emisja miała być skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz indywidualnych gotowych objąć akcje za minimum 100 tys. EUR. Wyłączenie prawa poboru Vigo argumentowało m.in. skróceniem procedury, a w konsekwencji szybszym dokapitalizowaniem, oraz tym, że w jego interesie leży rozszerzenie grona akcjonariuszy o podmioty wspierające jego działalność.

Nastawienie na innowacje: Vigo Photonics, którym kieruje Adam Piotrowski, już w latach 2026-27 zamierza być gotowy do produkcji fotonicznych układów scalonych, za które klienci będą chcieli płacić w celu dostosowania ich do swoich potrzeb. Podkreśla, że pozwoli im to znaleźć się w gronie pierwszych firm wdrażających nową technologię. materiały prasowe

Główny akcjonariusz od lat

Największym udziałowcem (14,3 proc.) jest WEG, a dwucyfrowy pakiet (11,9 proc.) ma jeszcze Józef Piotrowski, współzałożyciel spółki. Znaczącymi akcjonariuszami jest jeszcze dwójka inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, a w wolnym obrocie pozostaje 52,5 proc. akcji.

20 czerwca, po nieoficjalnych informacjach o szukaniu przez WEG kupca na swój pakiet, kurs Vigo spadł z 660 do 570 zł, a obecnie przy 588 zł kapitalizacja wynosi ok. 430 mln zł (a wartość pakietu WEG to ok. 61 mln zł). Fundusz jest zaangażowany w giełdową spółkę od 2010 r. (podczas jej debiutu w 2014 r. sprzedał 7 proc. akcji), więc wyraźnie przekracza rynkowy standard 5-7 lat.

W przypadku wyjścia z inwestycji WEG mógłby liczyć na atrakcyjny zwrot z inwestycji – tylko w ciągu pięciu lat wartość Vigo prawie się podwoiła. Może się jednak okazać, że zostanie w niej jeszcze przez lata – z Baltchemu i ZPC Otmuchów wyszedł dopiero po ponad dwóch dekadach. Obecnie koncentruje się na inwestycjach w spółki technologiczne w fazie wzrostu, na które chce przeznaczyć przynajmniej 200 mln zł. Jego najświeższa inwestycją jest software house 3Soft, który stworzył produkt Occubee do prognozowania popytu i sprzedaży.