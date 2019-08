Węglokoks planuje w tym roku obrót węglem powyżej 3,5 mln ton

Katowicki Węglokoks - wieloletni eksporter węgla, który w ostatnich latach zajął się także jego importem - zakłada w tym roku łączny obrót tym surowcem w postaci eksportu, importu i sprzedaży krajowej rzędu co najmniej 3,5 mln ton. Mniejszy niż przed rokiem będzie import - ocenia spółka.

W ubiegłym roku Węglokoks wyeksportował 1,3 mln ton węgla, 1,6 mln ton sprzedał w kraju, a 1 mln ton zaimportował oraz sprzedał w ramach tradingu - łącznie obrót węglem wyniósł ok. 3,9 mln ton. W tym roku - według szacunków spółki - może to być nieco mniej, choć nadal w granicach 3,5-4 mln ton.



"Widzimy delikatne wzrosty jeśli chodzi o eksport, ale myślę, że będą to wzrosty rzędu 100-200 tys. ton, stąd na koniec roku wykonanie w eksporcie planujemy w granicach 1,2 mln ton, sprzedaż krajową na poziomie ok. 1,4 mln ton, a także do 1 mln ton importu" - powiedział w poniedziałek PAP prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.



Ocenił, że w tym roku polski rynek jest przesycony węglem z importu - w ub. roku łączny import tego surowca do Polski wyniósł 19,7 mln ton.



"Huśtawka i pewna histeria importowa, wygenerowana w zeszłym roku i rok wcześniej spowodowała, że rynek jest przesycony węglem z importu. Dzisiaj Polska jest w pewnym sensie zasypana węglem importowanym, który bardzo często był kupowany spekulacyjnie. To powoduje, że istnieje nadpodaż węgla importowanego. Dlatego w tej chwili nie ma takich potrzeb, abyśmy importowali większe wolumeny niż te, które mamy zakontraktowane" - wyjaśnił prezes.



Weglokoks tworzy grupę kapitałową, skupiającą spółki z branży górniczej, hutniczej, energetycznej i logistycznej. Firma jest m.in. największym akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej - największego krajowego producenta węgla kamiennego. W ub. roku przychody grupy sięgnęły 2,6 mld zł, a wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 101 mln zł.



Należąca do grupy Węglokoksu spółka Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia Bobrek-Piekary, wyprodukowała w minionym roku 2,5 mln ton węgla, osiągając 753 mln zł przychodów. Wartość wskaźnika EBITDA wyniosła ok. 96 mln zł.