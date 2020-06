Władca korzysta z każdej furtki

Starcie Sejmu z Senatem o wyborczą specustawę hybrydową zakończyło się relatywnie — uwzględniając stosunki między obiema izbami od początku obecnej kadencji — dość merytorycznie.

Tym razem nie było mowy o całkowitym odrzuceniu ustawy przez drugą izbę, a w rewanżu o hurtowym odrzuceniu przez pierwszą poprawek uchwalonych przez drugą. Część z nich zostało przyjętych, chociaż kilka ważnych przepadło. Przede wszystkim nowy kandydat prezydencki KO Rafał Trzaskowski nie uzyskał ustawowej gwarancji otrzymania co najmniej 10 dni na formalne zbieranie podpisów, musi zdać się na kalendarzową łaskę/niełaskę marszałek Elżbiety Witek. Specustawa została skierowana do błyskawicznego podpisania przez prezydenta oraz publikacji w Dzienniku Ustaw. W momencie wysyłania tego tekstu do druku jeszcze nie znałem szczegółowego harmonogramu wyborów prezydenckich, zarządzonych przez marszałek Sejmu od nowa, z terminem głosowania najprawdopodobniej 28 czerwca.