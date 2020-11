Szokujące zawieszenie IPO i debiutu giełdowego Ant Group to początek nowej kampanii władz Chin zmierzającej do zapanowania nad imperium finansowym należącym do Jacka Ma, twierdzi Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Rekordowe IPO i debiut giełdowy Ant Group miały nastąpić w czwartek. Giełdy w Szanghaju i Hongkongu ogłosiły jednak, że oferta zostaje zawieszona w związku ze zmianą otoczenia regulacyjnego działalności spółki.

Anonimowi informatorzy Bloomberga twierdzą, że o zawieszeniu zdecydowały władze Chin, które wzięły na celownik największe źródło przychodów Ant, jego platformę kredytową, ułatwiającą przepływ pożyczek z banków i innych instytucji finansowych do milionów chińskich konsumentów. Źródła agencji twierdzą, że chiński regulator banków i ubezpieczycieli zamierza zniechęcić pożyczkodawców do korzystania z platform Ant. Już miał zwrócić się do niektórych o dostosowanie swojego portfela do nowych, ostrzejszych regulacji wprowadzonych w poniedziałek. Ant, który zaczął jako operator płatności, opiera obecnie swoją działalność głównie na usługach pośrednictwa pożyczkowego. Sprzedał pożyczki konsumpcyjne wartości 1,7 bln juanów i kredyty dla małych firm wartości 422 mld juanów oferowane przez ok. 100 banków i innych instytucji finansowych. Przychody działu CrediTech spółki wzrosły o 59 proc. do 29 mld juanów w pierwszej połowie obecnego roku, stanowiąc 40 proc. wszystkich.

