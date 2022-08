WP Holding miał 45,8 mln zł zysku neto w II kwartale

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W II kwartale WP Holding zanotował 45,8 mln zł zysku netto, o 11 proc. więcej r/r.

Przychody spółki zwiększyły się o 22 proc. do 266,6 mln zł, a EBITDA o 13,5 proc. do 87,3 mln zł (skorygowana EBITDA to 93 mln zł, +21 proc.).