Zakupy z automatu zaoszczędzą czas klientów, sprzedawców i miejsce w miastach

Pracownicy handlu nie chcą pracować w późnych godzinach lub w weekendy, podczas gdy klienci coraz bardziej cenią sobie możliwość zrobienia zakupów bez konieczności patrzenia na zegarek i w kalendarz. Producenci urządzeń dla tradycyjnego handlu szukają więc niestandardowych rozwiązań wykorzystujących bezobsługowe doświadczenie zakupowe. Z pomocą przychodzą najnowsze technologie.

Witryna samoobsługowa MAGO to jedno z rozwiązań wyznaczających nowe standardy w handlu. Połączenie sklepu bezobsługowego i automatu vendingowego daje konsumentom możliwość wcześniejszego obejrzenia, a następnie wygodnego zakupu różnych produktów, np. pieczywa lub gotowych dań. Wybór ułatwia dodatkowe podświetlenie produktu, którym jesteśmy zainteresowani.

– To rozwiązanie służące do sprzedaży pozycji, które kupuje się oczami. Stąd dodatkowe doświetlenie na konkretnym regale – wyjaśnia Michał Pajączek z MAGO.

Witryna samoobsługowa to jedno z rozwiązań, które firma MAGO zaprezentowała na największych na świecie targach dla handlu EuroShop 2023 w Düsseldorfie.

Sprawnie i mobilnie

Witryna ma formę modułowego kontenera, który można umieścić w miejscu, gdzie nie zmieściłby się tradycyjny sklep, np. na terenie kampusu lub w bliskim sąsiedztwie biurowców.

– Do jej przenoszenia wystarczą zwykły dźwig i ciężarówka. Uzupełnianie asortymentu jest również proste i wygodne. Dzięki temu witryna może być każdego dnia zapełniana świeżymi kanapkami, sałatkami czy daniami obiadowymi – przekonuje Michał Pajączek.

Ograniczenia w handlu w całej Europie powodują, że trend automatyzacji sprzedaży rośnie z każdym rokiem. Handlowcom nowoczesne technologie pozwalają też radzić sobie z problemami kadrowymi w branży.

Pionier automatyzacji handlu

MAGO – producent rozwiązań dla branży retail z Nadarzyna pod Warszawą – działa w branży handlowej już od ponad 30 lat. Od kilku lat inwestuje intensywnie w nowoczesne technologie do wyposażenia sklepów, które z sukcesem sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie. Oprócz witryny samoobsługowej należą do nich: kasy tradycyjne, hybrydowe i samoobsługowe, inteligentne wózki, przymierzalnie oraz autonomiczne sklepy. Najnowsze rozwiązania polski producent zaprezentował podczas największych na świecie targów dla handlu EuroShop 2023 w Düsseldorfie. Przez tydzień najnowsze trendy w tradycyjnym handlu zaprezentowało ponad 1,8 tys. wystawców z 55 krajów.