Zeroemisyjny biznes w walce z globalnym ociepleniem

Mając na uwadze największe wyzwanie klimatyczne współczesnego świata, jakim jest ocieplenie klimatu, i działając na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, Grupa VELUX opracowała nową, niezwykle ambitną Strategię zrównoważonego rozwoju 2030.

Ma być to dla nas i naszych interesariuszy mapa drogowa na nadchodzącą dekadę, nazwaną przez ONZ dekadą działania. Strategia ta dotyka praktycznie wszystkich obszarów naszej działalności. Do 2030 r. zamierzamy stać się firmą zeroemisyjną. Zmniejszymy o 50 proc. ślad węglowy naszych produktów, przejdziemy na ekologiczne, w 100-proc. jednomateriałowe opakowania, zwiększymy ponowne wykorzystanie i recyklingu zużytych produktów, ustalając konkretne cele w tym zakresie. Postawimy też na innowacyjne produkty cyfrowe wspierające zrównoważony styl życia. Ponadto, ograniczymy o 30 proc. służbowe podróże lotnicze, jak również przesiądziemy się do samochodów bezemisyjnych. Stawiamy sobie także cele dotyczące różnorodności i inkluzywności w środowisku pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.