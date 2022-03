ZUS: wnioski o 500 plus w języku ukraińskim od soboty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500 plus uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. Specjalny wniosek o 500 plus w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie od soboty.

Dostęp do świadczeń rodzinnych daje uchodźcom ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nią uchodźcy będą mogli starać się o świadczenia 500 plus, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.