Alibaba zwolnił prawie 10 tys. pracowników

Firma w swoim sprawozdaniu poinformowała, że pod koniec czerwca zatrudniała nieco ponad 245 tys. pracowników. Alibaba zredukowała też liczbę pracowników w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Wtedy wypowiedzenia otrzymało 4375 osób.

Podobne nastroje widać w innych firmach takich jak Apple Inc., Alphabet Inc. czy Meta Platforms Inc, które zdecydowały się zmniejszyć ilość przyjmowanych nowych pracowników. Bezpośredni konkurent Alibaby - Amazon.com Inc zrezygnował w ostatnim czasie z około 100 tys. miejsc pracy.

Alibaba, niegdyś najcenniejsza firma w Chinach, odnotowała spadek wartości rynkowej po tym, jak Pekin rozpoczął ponad rok temu zakrojoną na szeroką skalę rozprawę z sektorem prywatnym. SoftBank Group Corp., największy udziałowiec Alibaba poinformował w tym tygodniu, że wdroży radykalne środki oszczędnościowe, które znacząco wpłyną na liczbę pracowników - pisze Bloomberg.