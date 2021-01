ASTEK Polska - Solidny partner w branży IT [INFOGRAFIKA]

Outsourcing IT jest bardzo specyficzną branżą, również ze względu na dużą konkurencję na rynku. Oczywiście firmy specjalizujące się w outsourcingu IT nie są identyczne, ale dla mnie podstawą sukcesu są ludzie, relacje oraz wzajemne zaufanie i właśnie na tych wartościach budujemy ASTEK Polska. Wiem, że outsourcing bywa niedoceniany, ale w ASTEK Polska robimy wszystko, by zmienić to postrzeganie – ludzie, którzy z nami współpracują, są największą siłą i wartością naszej organizacji - mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu - Dariusz Korek, dyrektor zarządzający Grupy ASTEK w Polsce.