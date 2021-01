Doświadczona i zgrana kadra tworzy jakość

Rozmowa z Dariuszem Korkiem, dyrektorem zarządzającym Grupy ASTEK w Polsce.

Jaki był ubiegły rok dla firmy ASTEK Polska?

Zamknęliśmy go przychodem netto na poziomie 162 mln zł, co dało nam ponad 30 proc. wzrostu rok do roku. To doskonały wynik, zważywszy na to, że został osiągnięty w trudnym 2020 r. Oczywiście należy pamiętać o tym, że branża IT łagodniej przeszła pandemię, a ogromna część naszych konsultantów już wcześniej pracowała zdalnie. Ten świetny wynik – co chcę podkreślić – zawdzięczamy przede wszystkim ciężkiej pracy całego zespołu ASTEK Polska w nowych i trudnych warunkach. Jestem bardzo wdzięczny pracownikom i konsultantom za ich współpracę i postawę.

Jednocześnie miniony rok był dla nas okresem wytężonej pracy wewnętrznej – uzyskaliśmy certyfikację w zakresie norm ISO 9001:2015 Zarządzanie Jakością oraz ISO/IEC 27001:2013 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Przystąpiliśmy do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dbamy o CSR, podejmujemy działania, by udoskonalić system zarządzania na rzecz ochrony środowiska. Wiemy, jak ważna jest dzisiaj społeczna odpowiedzialność biznesu i także na tym polu jesteśmy aktywni. Ponadto kolejny, szósty już rok z rzędu zostaliśmy laureatem rankingu „Gazele Biznesu”. Co cieszy mnie jednak najbardziej, w ramach współpracy z Great Place to Work w Polsce otrzymaliśmy wyróżniania: Great Place To Work, tytuł Rzecznika Standardu Etyki i Najlepsze Miejsce Pracy w Polsce – tę nagrodę otrzymaliśmy na podstawie wyników anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród pracowników.

Według badań sektor IT już od dawna znajdował się wśród branż wiodących w statystykach dotyczących przejęć, a pandemia jeszcze zwiększyła zainteresowanie tymi aktywami. Jak wygląda to w ASTEK Polska?

To prawda, ASTEK także wpisuje się w ten trend. Na początku bieżącego roku wraz z przejętymi firmami CORE Services, ProSoftLab i INTITEK zbudowaliśmy Grupę ASTEK w Polsce, dzięki czemu tworzymy zespół liczący już ponad 1,5 tys. osób. Przejęcie tych komplementarnych spółek oznacza zwiększenie portfela klientów oraz połączenie narzędzi, procedur i operacji, dzięki czemu stajemy się spółką z jeszcze lepszym zapleczem biznesowym, technicznym i informatycznym. Otwiera nam to też nowe perspektywy i daje świetne możliwości rozwoju. Bardzo się cieszę na tę współpracę! Sporo też dzieje się w międzynarodowej Grupie ASTEK – w zeszłym roku kupiona została francuska firma INEAT, specjalizująca się w działaniach digital i e-commerce oraz kanadyjski Meritek Inc. Zależy nam na współpracy z najlepszymi i na stałym podnoszeniu jakości usług.

Rok 2020 r. całkowicie zmienił sposoby funkcjonowania wielu firm w Polsce i na świecie. Czy wpłynął na dotychczasową strategię ASTEK?

Branża IT miała dużo szczęścia, gdyż już od dawna pracuje zdalnie. Nasi konsultanci także w dużej mierze pracowali zdalnie, ale pracownicy biur ASTEK Polska wykonywali swoje obowiązki w oddziałach firmy, stacjonarnie. Jak cały świat musieliśmy z dnia na dzień przestawić się na zupełnie nowy sposób funkcjonowania. 13 marca 2020 r. byliśmy w biurach po raz ostatni i od tego czasu ciągle pracujemy zdalnie. Na początku byłem pełen obaw, martwiłem się o zdrowie i komfort pracowników, to dla nas wszystkich była kompletnie nowa sytuacja. Muszę jednak raz jeszcze podkreślić – dzięki postawie zespołu udało nam się tę zmianę przejść niemalże bezboleśnie. Oczywiście żałuję, że nie możemy się spotykać osobiście – odwołaliśmy wszystkie spotkania cykliczne i coroczne spotkanie integracyjne, ale zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz konsultantów są dla mnie najważniejsze.

Dlaczego outsourcing IT ma sens?

Outsourcing IT jest bardzo wygodnym rozwiązaniem pozwalającym na natychmiastową realizację projektów – klienci wiedzą, że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie: bez względu na potrzebę technologiczną, zaawansowanie projektu, jego etap czy liczbę niezbędnych ekspertów. Posiadamy 50-osobowy zespół HR, który stale rekrutuje specjalistów IT, bazę ponad 110 tys. inżynierów IT oraz Centra Kompetencyjne podejmujące się nawet najbardziej skomplikowanych projektów. To daje naszym klientom gwarancję realizacji ich projektów.

Kiedy klient powierza nam swoje projekty, ma pewność rzetelnie wykonanej pracy i może w całości skupić się na innych działaniach. Nie bez znaczenia jest też dopasowanie oferty do faktycznych potrzeb klienta – możemy znaleźć konkretnego specjalistę lub zespół ekspertów o różnorodnych kompetencjach, ale równie dobrze jesteśmy w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za cały projekt i poprowadzić go kompleksowo, bez konieczności angażowania klienta. Każde rozwiązanie jest wygodne i może być skrojone dokładnie na miarę potrzeb.

Jaki ma pan przepis na sukces?

Outsourcing IT jest bardzo specyficzną branżą, również ze względu na dużą konkurencję na rynku. Oczywiście firmy specjalizujące się w outsourcingu IT nie są identyczne, ale dla mnie podstawą sukcesu są ludzie, relacje oraz wzajemne zaufanie i właśnie na tych wartościach budujemy ASTEK Polska. Wiem, że outsourcing bywa niedoceniany, ale w ASTEK Polska robimy wszystko, by zmienić to postrzeganie – ludzie, którzy z nami współpracują, są największą siłą i wartością naszej organizacji. Przez 14 lat działalności na lokalnym rynku udało nam się pozyskać najlepszych profesjonalistów i ekspertów – zarówno do struktur wewnętrznych, jak i konsultantów IT. Dodatkowo jest dla nas bardzo istotne, by każdy konsultant miał stałe wsparcie opiekuna z ramienia ASTEK Polska, dlatego wprowadziliśmy w życie projekt „ASTEK Care”, standaryzację działań na linii account manager – konsultant. Chcę również podkreślić, że wysoko wyspecjalizowane Centra Kompetencyjne są jednym z fundamentów naszego sukcesu, ponieważ gwarantują możliwość zarządzania rotacją, transferem wiedzy i oferują wiele innych korzyści. Centra Kompetencyjne ASTEK Polska to wysoko wyspecjalizowane jednostki działające w ramach poszczególnych technologii zapewniające ekspercki poziom wiedzy i dostęp do najlepszych praktyk. Dzięki zaangażowaniu dyrektora technicznego ASTEK Polska Rafała Gruszczyńskiego jest to miejsce nowoczesne i inspirujące, gdzie w atmosferze współpracy i zaufania realizowane są najbardziej zaawansowane projekty.

Jak brak rąk do pracy w branży IT wpływa na rozwój firm zajmujących się outsourcingiem IT?

Rynek IT jest bardzo trudny, ciężko jest pozyskać ekspertów, a zapotrzebowanie na usługi programistyczne stale rośnie, więc firmy chętnie współpracują z branżą outsourcingu. Na rynku nie ma wystarczającej liczby programistów, dlatego też kształcimy specjalistów wewnętrznie. Przede wszystkim jednak sukcesy związane z pozyskiwaniem specjalistów to zasługa naszego zespołu rekrutacyjnego. Dyrektor działu HR Dariusz Brzoska zbudował sprofilowany, bardzo energiczny 50-osobowy zespół, który codziennie rekrutuje najlepszych ekspertów ze wszystkich branż i technologii.

Jakie plany rozwojowe na najbliższe kwartały ma ASTEK Polska?

Zależy nam przede wszystkim na dalszym rozwoju. Ogromnym wyzwaniem jest dla nas również fuzja z firmami CORE Services, ProSoftLab i INTITEK oraz łączenie procesów. Patrzę w przyszłość z optymizmem, gdyż wiem, że tworzymy świetny i zaangażowany zespół i możemy na siebie liczyć w każdych warunkach. Chcemy zacieśniać naszą współpracę z pracownikami, konsultantami i klientami – rok 2020 był dla mnie jedynie potwierdzeniem, że outsourcing to ludzie, relacje, wzajemne zaufanie i właśnie na wartościach pełnych życzliwości, szacunku oraz zaufania budujemy ASTEK Polska. Chciałbym też móc się w końcu ze wszystkimi spotkać i wznieść toast z podziękowaniem za ich bezcenny wkład i zaangażowanie.