Audi zgarnia wszystko, Lexus premię za atak na czwarte miejsce

O ile tempo wzrostu całego rynku nowych aut osobowych zwalnia, o tyle segment premium radzi sobie świetnie. Urósł o blisko jedną piątą.

W sierpniu 2023 r. w Polsce zarejestrowano niespełna 8,1 tys. nowych aut zaliczanych do segmentu premium - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. To co prawda o 4,4 proc. mniej niż w lipcu, ale również o ponad 19 proc. więcej niż w sierpniu minionego roku, kiedy krajowe wydziały komunikacji wpisały do baz danych prawie 6,8 tys. takich aut. Udział segmentu premium w rynku nowych aut osobowych wyniósł w sierpniu 22,3 proc.

Łącznie od początku tego roku na polskich drogach przybyło prawie 70,5 tys. nowych aut z wyższej półki, czyli o 15,5 proc. więcej niż rok wcześniej

Dla porównania, w sierpniu 2023 r. zarejestrowano w Polsce łącznie blisko 36,2 tys. wszystkich nowych samochodów osobowych (o 0,6 proc. mniej niż w lipcu i o 7,2 proc. więcej niż w sierpniu 2022 r.), a od początku roku wydano klientom ponad 311,2 tys. aut, czyli o 10,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

W pierwszym kwartale tego roku na pozycję lidera polskiego segmentu premium wysunęło się Audi. Po ośmiu miesiącach utrzymuje to miejsce. W analizowanym okresie sprzedano prawie 16,9 tys. samochodów z czterema pierścieniami na masce (+38.9 proc. r/r) . Najchętniej wybieranymi modelami tego producenta są: Q5, A3 i Q3. Drugie miejsce, z wynikiem blisko 15 tys. rejestracji (-6,9 proc. r/r), zajmuje BMW. Klienci tej marki najczęściej wybierają serię 3, X3 oraz X5.

Mercedes z wynikiem nieco ponad 12,2 tys. rejestracji (-15,9 proc.) zajmuje trzecią lokatę (liczba ta nie nie obejmuje osobowych wersji vanów: Citan, Vito, Marco Polo, Sprinter, uwzględnia natomiast klasę V). Największym powodzeniem w tym roku cieszą się klasy GLC, CLA oraz A.

Tuż za podium uplasowało się Volvo. Szwedzka marka wydała klientom 8,55 tys. aut (+17,4 proc. r/r). Klienci najchętniej wybierali XC 60. Liderem marki na koniec sierpnia był model XC60 (to również najchętniej wybierany model w całym segmencie premium), XC40 i XC90 .

Lexus siedzi Volvo na zderzaku. Doskonałe przyjęcie kolejnych generacji modelu NX i RX sprawia, że japońska, należąca do Toyoty marka wyraźnie nabiera prędkości. Między styczniem a końcem sierpnia zarejestrowano ponad 6,9 tys. lexusów, czyli o aż 133,6 proc. więcej niż rok wcześniej, a najchętniej wybieranymi modelami są właśnie wspomniane nowości - NX (wicelider zestawienia najchętniej wybieranych modeli w klasie premium) oraz RX.

W pierwszej dziesiątce zestawienia aut klasy premium największą stratę na koniec sierpnia 2023 r. zanotowała zajmująca 10 pozycję Alfa Romeo (738 rejestracji; - 31,7 proc. r/r). Największym wzrostem może pochwalić się - pozycjonowana na szóstym miejscu - Tesla ( ponad 3 tys. rejestracji to wynik o 476,6 proc. lepszy od zeszłorocznego).

Jako ciekawostkę należy odnotować, że w sierpniu tego roku zarejestrowano w Polsce pierwszy egzemplarz superluksusowego modelu Bugatti Chiron, auta którego ceny liczone są w milionach… euro.