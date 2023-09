Banki poszły na rękę Grupie Azoty

Trzynaście instytucji finansujących Grupę Azoty - m.in. Pekao, BGK, ING i Santander - zawarło z giełdową spółką porozumienia, na mocy których zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police.

Efektem porozumień jest zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 r.

"Grupa Azoty będzie kontynuować dialog z instytucjami finansującymi“ - podano.

– Zawarte porozumienia to dobra informacja dla Grupy Azoty, która potwierdza, że spółka pozostaje wiarygodnym partnerem dla instytucji finansujących, a wyzwania z którymi się mierzyła nie mają negatywnego wpływu na długoterminowe założenia biznesu. Tak jak prognozowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, w III kwartale obserwujemy zwiększony popyt na nawozy Grupy Azoty, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Raport za I półrocze Gruupa Azoty przedstawi 27 września 2023 r. Analitycy spodziewają się słabych wyników, zwłaszcza po publikacji przez firmę wstępnych danych o wolumenach w II kwartale.

W okresie do kwietnia do czerwca 2023 r. Grupa Azoty wyprodukowała niespełna 460 tys. ton nawozów azotowych i 116 tys. ton - wieloskładnikowych. To odpowiednio o 44 proc. i 49 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeszcze bardziej, bo aż o dwie trzecie spadła produkcja mocznika – z 380 tys. ton w II kwartale 2022 r., do 133 tys. ton teraz. Stosunkowo najlepsza była sytuacja w segmencie OXO. Tu spadek wyniósł “tylko” 32 proc., ale i wolumen takiej produkcji jest niewielki, raptem 2,5 proc. całej produkcji.