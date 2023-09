Borys interweniuje ws. złotego. Kurs się umocnił

Paweł Borys, szef PFR i doradca premiera Mateusza Morawieckiego stwierdził, że rząd dysponuje narzędziami, które mogą umocnić złotego z powrotem do „optymalnego” poziomu. Cytowany przez agencję Bloomberg Borys powiedział, że w kolejnych decyzjach bank centralny powinien uwzględniać ich wpływ na zachowanie polskiej waluty.

Rząd dysponuje instrumentami, które już w 2022 r. sprawdziły się w dążeniu do optymalnego kursu walutowego – powiedział Borys. Podkreślił, że ”…płynność złotego już spadła, co powinno go ustabilizować”.

W opinii Borysa, optymalny poziom dla złotego to 4,4-4,6 za euro. Po jego wypowiedzi złoty umocnił się aż o 0,5 proc. osiągając poziom 4,6365.

Ostatnia przecena złotego wywołana została decyzją RPP, która zaskoczyła rynki. Decydenci obniżyli stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych, co z miejsca doprowadziło do silnej deprecjacji polskiej waluty.

W październiku 2022 r. Polska starała się wzmocnić walutę, celowo ograniczając płynność w instrumentach pochodnych, przez co krótka pozycja złotego była dla inwestorów zagranicznych zbyt kosztowna.