Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Koszt budowy systemu, który zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o produktach emerytalnych, to 35 mln zł, a jego utrzymanie w ciągu 10 lat to 215 mln zł.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się: