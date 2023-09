Comarch porozumiał się w sprawie Cracovii

Informatyczna firma uzyskała od Krakowa zobowiązanie w sprawie inwestycji w infrastrukturę Cracovii, od którego uzależniała odkupienie należących do miasta akcji klubu.

Obecnie trwa drugi przetarg ogłoszony przez Prezydenta Miasta Krakowa na sprzedaż 73 480 akcji MKS Cracovia, stanowiących 33,64 proc. kapitału zakładowego. Pierwotnie termin składania ofert upłynął w sierpniu, ale w związku z brakiem porozumienia między Krakowem a jedynym potencjalnym nabywcą – Comarchem, został przesunięty na październik.

Przedstawiciele informatycznej spółki informowali wcześniej, że spółka negocjuje w sprawie prac, które miasto zobowiązało się wykonać na stadionie przy ul. Kałuży i lodowisku przy ul. Siedleckiego. Zapowiadali, że jeśli będzie pozytywna decyzja miasta w tej sprawie, to spółka złoży ofertę. Wszystko wskazuje na to, że osiągnięto porozumienie.

„Lodowisko Cracovii na Siedleckiego jest zdezelowane. Czynimy spore wysiłki, aby utrzymać je w stanie używalności. Ale jest dobra wiadomość. Mamy porozumienie z Miastem, że Gmina przeprowadzi remont lodowiska, w tym wymianę band. A także remont stadionu. Wtedy Comarch odkupi akcje Cracovii” – napisał Janusz Filipiak, prezes Comarchu na portalu X (dawniej Twitter).

Stadion i lodowisko należą do miasta, ale zostały oddane do użytkowania lub dzierżawy na rzecz Cracovii. Według jej sprawozdań począwszy od 2003 r. na wszystkie inwestycje klubu przeznaczono ponad 235,5 mln zł, z czego prawie 172 mln zł to pieniądze z budżetu miasta. Z własnych funduszy spółka przeznaczyła na niezbędne inwestycje blisko 53,5 mln zł oraz dodatkowo prawie 10,3 mln zł z pieniędzy zewnętrznych.

Miasto za sprzedaż akcji klubu oczekuje 26,8 mln zł, czyli 363,63 zł za jedną akcję. Od początku na nabywcę pakietu akcji Cracovii typowany jest giełdowy Comarch, który jest większościowym akcjonariuszem klubu. To Comarch zainicjował cały proces sprzedaży akcji klubu. W połowie grudnia ubiegłego roku wystąpił z oficjalnym pismem, w którym zaproponował odkupienie pakietu. Spodziewał się, że cała procedura zostanie zakończona do końca marca. Zapowiadał dokapitalizowanie klubu po odkupieniu akcji.

Comarch jest największym akcjonariuszem Cracovii (kontroluje 66,11 proc. akcji) i jej największym sponsorem, a także wierzycielem. Zgodnie z ostatnimi informacjami zadłużenie klubu wobec spółek grupy to około 70 mln zł. Strata netto Cracovii w 2022 r. wyniosła rekordowe 27,4 mln zł wobec 20,8 mln w 2021 r. Po pierwszym półroczu 2023 klub ma około 3,4 mln zł straty.