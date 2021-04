Jak zmniejszyć braki kadrowe w IT? Zatrudnij niedoświadczonego pracownika i zapewnij mu rozwój.

W działach IT rośnie popyt na midów i seniorów, czyli specjalistów ze średnim oraz długim stażem. Jak już wielokrotnie pisaliśmy w „Pulsie Biznesu”, do zatrudniania juniorów mało kto się pali. To błąd – uważa Mikołaj Demko, dyrektor ds. innowacji w szkole programowania Coders Lab. Początkujący programista jest nie tylko tańszy, ale też bardziej dostępny, co ma ogromne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw na dorobku. Do tego taki świeżak zwykle nie nabył jeszcze złych nawyków, nie jest zmanierowany i roszczeniowy, wykazuje się większą elastycznością, łatwiej więc nim kierować.