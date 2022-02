Cena energii elektrycznej z dostaw w następnych dniach spada wyraźnie w piątek, bo elektrownie wiatrowe mają osiągnąć rekordową produkcję, informuje Bloomberg.

Energia z dostaw na następny dzień taniała w Niemczech, na największym europejskim rynku, o 65 proc. do 40 EUR za 1 MWh, czyli do najniższej wartości w tym roku. Bloomberg prognozuje, że niemieckie elektrownie wiatrowe podwoją produkcję do sobotniego poranka w porównaniu z osiągniętą dzień wcześniej.