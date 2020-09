Firmy działają pod presją czasu

Transformacja cyfrowa ma trzy główne aspekty. Pierwszy – technologiczny, związany z innowacjami tj. big data, chmurą, 5G, internetem rzeczy oraz sztuczną inteligencją. Drugi – kulturowy, gdyż wpływa na relacje w firmie, redukcję hierarchii oraz interakcje z klientami. I trzeci – biznesowy, bo obniża koszty i pozwala tworzyć nowe modele biznesowe – podkreśla Piotr Pągowski, wiceprezes zarządu w Solwit.

COVID-19 pokazał, że przebudowa cyfrowa musi teraz postępować szybko. Co jest najtrudniejsze we wprowadzaniu zmian? Jaka jest i będzie rola szefów firm, a jaka osób odpowiedzialnych za technologię IT?