Amerykański koncern General Motors podpisał umowę ze szwajcarską spółką wydobywczą Glencore na dostawy kobaltu. To jeden z kluczowych surowców używanych do produkcji akumulatorów do aut elektrycznych, pisze Reuters.

Producenci samochodów na całym świecie starają się zawrzeć korzystne kontrakty na surowce do produkcji akumulatorów, w tym lit, nikiel i kobalt. To efekt wzrostu cen oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw wywołanych międzynarodowymi sankcjami na Rosję po jej inwazji na Ukrainę.