Goldman Sachs wierzy w ropę

Goldman Sachs Equity Research uważa, że zmniejszenie produkcji przez OPEC+, a także stopniowy wzrost popytu powinny przełożyć się na wyższą cenę ropy w przyszłym roku.

Analitycy banku podwyższyli prognozę ceny ropy Brent w 2021 r. z 52,50 USD do 55,63 USD. Prognoza dla ropy WTI wzrosła z 48,50 USD do 51,38 USD. Autorzy raportu zwracają uwagę na szybkie zmniejszanie produkcji ropy zarówno dzięki porozumieniu OPEC+, jak i ograniczaniu działalności przez producentów komercyjnych. Poprawa po stronie popytu to głównie zasługa rozpędzania się przez chińską gospodarkę, ale również ożywienia w sektorze transportu gospodarek rozwiniętych.