Polski Ład: kto zyska a kto straci na zmianach podatkowych

Pozytywne zmiany: wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i pierwszego progu do 120 tys. zł zniweluje wyższa składka zdrowotna. Zyskają osoby zarabiające najmniej, a klasie średniej rząd obiecuje wsparcie.

Polski Ład przewiduje sporo zmian podatkowych, z których najważniejszą rząd ma przyjąć we wrześniu tego roku. To przedstawiona jako „obniżka podatków dla 18 mln Polaków” kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. zł. Oznacza brak podatku od płacy minimalnej oraz emerytur i rent do 2,5 tys. zł. Drugim ważnym punktem przedstawionym przez rząd jest podniesienie pierwszego progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł.