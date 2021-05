Polski Ład: Skąpo energetyczny

Polski Ład zapowiedziano jako wielki program o inwestycjach, ale w rzeczywistości to program wyborczy. O inwestycjach w nim mało, dużo natomiast o wydatkach. Dokument dobrze odnosi się do nastrojów, do silnej potrzeby odmrożenia gospodarki. Energia i klimat zajmują w tym programie niewiele miejsca, mimo że Polska ma przed sobą gigantyczne wyzwania.

Pozytywnie oceniam zapowiedź, która padła z ust premiera Morawieckiego, dotyczącą przeznaczenia wpływów budżetowych ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla na ciepłownictwo. To ważna deklaracja, bo to sektor oparty w większości na węglu. Potrzebuje dekarbonizacji, a drożejące ciepło realnie obciąża gospodarstwa domowe. Dobrze też, że rząd w końcu zrezygnuje z dofinansowania kotłów węglowych.

Poza tym w obszarze energetyki widzę próby odgrzewania starych pomysłów. Spółdzielnie energetyczne to nowy pomysł na klastry, które rząd starał się bez sukcesu rozwijać kilka lat temu. Powszechna gazyfikacja też nie jest pomysłem nowym i nie wpisuje się w obecną rzeczywistość. Gaz jest paliwem emisyjnym i już pojawiają się ograniczenia w jego finansowaniu. Wciąż nie widać też racjonalnych pomysłów na wielką energetykę.

Pisząc z kolei o wymianie kopciuchów i usprawnieniu programu czyste powietrze, autorzy Polskiego Ładu zapomnieli o stronie wdrożeniowej. Obecny system się nie sprawdza, zbyt małą rolę odgrywa efektywność energetyczna w budynkach — wydając bardzo duże pieniądze, nie mierzy się efektu środowiskowego.