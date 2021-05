Polski Ład: Redystrybucja w pudełku czekoladek

Nowy program społeczno-gospodarczy rządu to potężna lista zmian w kilkunastu obszarach: od zdrowia, przez podatki, po edukację i mieszkalnictwo. Ale konkluzja ze 132-stronicowego planu jest taka: duża redystrybucja dochodu od osób zarabiających więcej do zarabiających mniej jest opakowana w kilkaset innych pomysłów, które mają niejasny charakter, są mało szczegółowe (choć czasem ciekawe) lub źle przygotowane. Te inne pomysły to takie pudełko czekoladek: każdy coś tam znajdzie dla siebie, ale to nie układa się w przekonującą strategię.

Największą zaletą planu jest to, że obniża podatki dla osób mało zarabiających i tym samym może też tworzyć bodźce do pracy. Największą wadą jest brak szczegółowych i wiarygodnych planów na podniesienie jakości najważniejszych usług publicznych: służby zdrowia i edukacji. Jest oczywiście wiele pomysłów, ale jak zaraz pokażę, trudno ocenić je jako istotny krok na przód.