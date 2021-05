Polski Ład: Państwo da gwarancje na wkład własny

Włączenie programu mieszkaniowego do Polskiego Ładu ma nie tylko wymiar społeczny, pomagający rodzinom, których nie stać na własne mieszkanie, to również inwestycja państwa w budownictwo, i to opłacalna. Szacuje się, że każdy złoty zainwestowany w budownictwo przynosi w gospodarce 1,2 zł, bo jest to branża oparta na lokalnych firmach, materiałach, pracownikach.

Na rynek mieszkaniowy największy wpływ miałaby gwarancja bankowa wkładu własnego przy kredytach mieszkaniowych. Przypomnijmy, że dzisiaj wymagany wkład wynosi 20 proc. i bardzo dużo Polaków ma problem z uzbieraniem takiej kwoty.

Uproszczenie procedur przy budowaniu domów do 70 m kw. natomiast, aby przyniosło efekty, musi pokonać jeden duży problem. Nawet przy zgłoszeniu potrzebny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tych planów w Polsce jest mało nie dlatego, że trudno je narysować, ale dlatego, że muszą być w nich ujęte takie funkcje jak drogi, przychodnie, szkoły itp. Właściciele tych działek, na których mają powstać obiekty publiczne, powinni zostać wywłaszczeni i dostać odszkodowanie, a na to gminy nie mają pieniędzy. Szacuję, że w skali całej Polski są to koszty rzędu kilkuset miliardów albo nawet przekraczające bilion złotych.