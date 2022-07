Kupujący już nie boją się recesji?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wczorajsza decyzja Fed nie zaskoczyła rynków, które spodziewały się podwyżki o 75 pb zgodnie z linią komunikacji Rezerwy Federalnej. Narracja Jerome Powella była zdecydowanie jastrzębia - pomimo to kupujący zdecydowali się na agresywne zakupy przyczyniając się do potężnego odreagowania zarówno głównych indeksów jak i ryzykownych aktywów jak kryptowaluty. Czy wczorajsze wzrosty wynikły z braku rozczarowania, a wszyscy którzy obawiali się konferencji - opuścili rynek przed nią co uaktywniło byki? A może to tylko kolejny ‘rajd ulgi’ i pułapka na byki?

Fot. Dan Smith/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5