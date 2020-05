Microsoft przyspiesza cyfrową zmianę w Polsce

Rozmowa z Pawłem Jakubikiem, członkiem zarządu Microsoft w Polsce.

W co dokładnie Microsoft chce nad Wisłą zainwestować około 4 mld zł?

Zobacz więcej Traktujemy Polskę jako hub chmury publicznej Microsoft na cały region Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa już jest pierwszym, głównym tego rodzaju ośrodkiem w tej części Europy i będzie nim jeszcze długo. W horyzont długoterminowy Microsoft wpisuje ekspansję swojej oferty chmurowej do innych krajów regionu – podkreśla Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft w Polsce.

Od dziś rozpoczynamy w Warszawie i w jej okolicach budowę regionu chmury publicznej Microsoft, czyli potężnych centrów obliczeniowych dla podmiotów z Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To złożone projekty infrastrukturalne, które wymagają wielowymiarowej pracy koncepcyjnej i analitycznej. Jest to inwestycja technologiczna w Polsce, największa z dotychczasowych, i zarazem wyraz kontynuacji naszej współpracy z przedsiębiorstwami w Polsce oraz wspierania ich na drodze do cyfrowej transformacji, aby wspólnie rozwijać Polską Dolinę Cyfrową. Wiąże się to również z ogłoszeniem strategicznego partnerstwa Microsoft z Operatorem Chmury Krajowej. Wspólnymi siłami chcemy pomóc polskiej gospodarce dokonać cyfrowej zmiany oraz podnieść jej konkurencyjność. Inwestycja jest bezprecedensowa pod względem dołożenia polskiej branży technologicznej koni mechanicznych i mocy obliczeniowej. Jej realizacja stanie się lewarem dla realizacji cyfrowej zmiany polskiej gospodarki.

Dlaczego Microsoft chce rozwijać swoje interesy w Europie Środkowej i Wschodniej z Warszawy?

Od ponad 30 lat Microsoft z powodzeniem działa w Polsce i współpracuje tu z ponad 6 tys. firm partnerskich. Razem z nimi, a także dzięki Operatorowi Chmury Krajowej, wypracowaliśmy model biznesowy, który jest na tyle efektywny i obiecujący, że teraz zdecydowaliśmy się na dużą inwestycję. Jednak realizujemy ją z myślą o ekspansji w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Będziemy pracowali na rzecz adopcji chmury – już dziś zachęcamy firmy i instytucje do migracji swoich środowisk informatycznych do chmury Microsoft. Chmura jako nowy model działania wymaga również podniesienia kompetencji cyfrowych, co jest jednym z priorytetów dzisiaj ogłoszonego planu inwestycyjnego.

Czy bez Operatora Chmury Krajowej warszawska inwestycja doszłaby do skutku?

To jest nasz wyjątkowy partner biznesowy, który integruje polskie firmy, zwłaszcza te z rynków regulowanych – finansów, ubezpieczeń, rynku kapitałowego i sektora publicznego, operującego danymi klasyfikowanymi, poufnymi. W wielu tych segmentach gospodarki nie dokonano dotąd absorbcji chmury publicznej, ale teraz dzięki naszemu partnerstwu z Operatorem Chmury Krajowej będzie mógł się dokonać skok, który spowoduje nie tylko nadrobienie zaległości, ale też dołączenie polskich firm do grona europejskich i światowych liderów cyfrowej zmiany.

Co doprowadziło do zawiązania strategicznego partnerstwa?

Dwa lata temu odbyło się, legendarne dziś, spotkanie szefów Microsoft Polska i PKO Banku Polskiego, w trakcie którego zrodził się pomysł Chmury Krajowej i jej strategicznego partnerstwa z Microsoft w celu stymulacji cyfrowej zmiany w Polsce. W miarę upływu czasu idea ta zaczęła się materializować. Przede wszystkim szybko, z inicjatywy PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju, powstała Chmura Krajowa. Microsoft miał w planach stworzenie swojego regionalnego centrum w Warszawie, ale to właśnie współpraca z Chmurą Krajową znacznie przyspieszyła realizację tego planu.

Jaki jest harmonogram miliardowej inwestycji?

Microsoft zbudował dotąd 58 chmur regionalnych w całym świecie – Polska jest 59 inwestycją tego rodzaju. Pełna realizacja przedsięwzięcia jest zaplanowana na pięć lat. Z dotychczasowych doświadczeń budowania regionalnych chmur Microsoft wynika, że tworzenie samego centrum infrastrukturalnego zabiera około dwóch lat. W tym czasie działania inwestycyjne prowadzone są trzytorowo. Równie ważne, co budowa infrastrukturalnego ośrodka obliczeniowego, jest podnoszenie kompetencji cyfrowych specjalistów (programistów, inżynierów, architektów systemów itp.) tworzących lokalną branżę informatyczną, m.in. przez serie szkoleń i certyfikacji prowadzonych we współpracy z całą siecią partnerów. W Polsce chcemy edukować działy IT poszczególnych firm. Działania edukacyjne będą w pierwszym rzędzie adresowane do specjalistów Chmury Krajowej i ekosystemu partnerów biznesowych Microsoft, a następnie do wszystkich zainteresowanych.

Czy dopiero po zrealizowaniu inwestycji Microsoft przedsiębiorstwa w Polsce zdobędą możliwość transformacji cyfrowej?

a9c2adc0-8c30-11e9-b683-526af7764f64

Newsletter ICT Nowości z firm IT z naciskiem na spółki giełdowe: przetargi, informacje z rynku, newsy kadrowe i inne. ZAPISZ MNIE

Newsletter ICT autor: Grzegorz Suteniec Wysyłany raz w tygodniu Nowości z firm IT z naciskiem na spółki giełdowe: przetargi, informacje z rynku, newsy kadrowe i inne. consents-consent_337 Chcę otrzymywać newsletter ICT ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Spora część firm, chcąc dokonać cyfrowej zmiany, ogłasza, że ma taki strategiczny zamiar, a potem rozpoczyna jego realizację od wielu wstępnych kroków typu redukcja dokumentacji papierowej, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów itp. Tymczasem transformacja cyfrowa, w ścisłym tego słowa znaczeniu, oznacza wejście w wysoko innowacyjne zmiany, które zakładają wykorzystanie technologii blockchain, internetu rzeczy, uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Strategiczne partnerstwo Microsoft i Operatora Chmury Krajowej ma właśnie na celu podjęcie takich odważnych zmian. Razem chcemy, by Polska dokonała cyfrowego skoku, który jest możliwy, ale wymaga w szczególności przekonania, że w dłuższej perspektywie Polska może dołączyć do grona cyfrowych liderów. Więcej – tylko wtedy Polska może podjąć konkurencję z krajami zachodnimi i azjatyckimi tygrysami. Rozpoczynamy inwestycję i zacieśniamy strategiczne partnerstwo z Chmurą Krajową, mając przed oczami ten ambitny cel.

Jaki związek ma transformacja cyfrowa z chmurą publiczną?

Już od dekady technologie chmurowe zmieniają model dostarczania usług IT. Nowe technologie, jak IoT, blockchain, analityka danych, uczenie maszynowe, są obecnie podstawą innowacji cyfrowych. W tradycyjnym modelu on premise, czyli infrastruktury IT instalowanej u klientów, nie było takich mocy obliczeniowych, algorytmów ani zdolności analitycznych, jakie dziś oferuje chmura. Chmura umożliwia przełomowe skrócenie procesów podnoszenia konkurencyjności rynkowej, tzw. time to market. Dzięki korzystaniu z usług chmurowych wieloletnie i wielomiesięczne procesy skracane są do dni, a nawet godzin. Dlatego bez sięgnięcia po technologie chmurowe nie sposób dokonać cyfrowej zmiany.

Traktujemy Polskę jako hub chmury publicznej Microsoft na cały region Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa już jest pierwszym, głównym tego rodzaju ośrodkiem w tej części Europy i będzie nim jeszcze długo. W horyzont długoterminowy Microsoft wpisuje ekspansję swojej oferty chmurowej do innych krajów regionu.

Czy to znaczy, że bez chmury publicznej Polska nie nadrobi technologicznego zapóźnienia?

Inwestując w centrum chmurowe w Warszawie, mamy na uwadze cele długoterminowe. Pierwszym jest uczynienie z Polski doliny cyfrowej przez dostarczenie krajowej gospodarce zastrzyku najnowszych technologii. Powinno to doprowadzić do wzrostu wskaźnika adopcji chmury publicznej. Na razie pod tym względem Polska znajduje się w ogonie Europy z wynikiem nieco ponad 11 proc., podczas gdy europejscy liderzy biją nas na głowę, np. w krajach skandynawskich recepcja sięga 40–50 proc.

Jakie znaczenie dla zmiany tej sytuacji będzie miało zbudowanie warszawskiego ośrodka Microsoft?

Ważnym parametrem w usługach chmurowych jest kryterium opóźnień (latency). Im bliżej do ośrodka chmurowego, tym te opóźnienia są mniejsze. Polscy użytkownicy, korzystając z centrów chmurowych w USA czy Europie Zachodniej, notują opóźnienia rzędu 30–50 milisekund. Po udostępnieniu usług z centrum w Warszawie zmniejszą się one do 2–3 milisekund. Zmniejszenie opóźnień ma duże znaczenie dla użytkowników IoT, analityki dużych zbiorów danych czy uczenia maszynowego – znacząco podnosi efektywność użytkowania tych narzędzi.

Chmury regionalne Microsoft, m.in. w Dublinie, Amsterdamie, Paryżu, Londynie, Zurichu, Genewie, we Frankfurcie, tworzą jeden ekosystem biznesowy. Oznacza to, że już dziś polskie firmy i instytucje mogą dokonać cyfrowej zmiany, korzystając z usług dostarczanych przez te ośrodki. Jednak po uruchomieniu regionu w Warszawie jakość usług, z których korzystają, dodatkowo wzrośnie. Firmy oraz instytucje będą mogły bez opóźnień korzystać z trzech komponentów chmury Microsoft, jak Office 365, platforma Azure i pakiet Dynamics 365, a także z najnowszej naszej usługi – Power Platform, czyli z pakietu narzędzi analitycznych przeznaczonych dla biznesu.

Rozmawiał Krzysztof Polak

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗