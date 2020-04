Na Towarowej Giełdzie Energii rekordowe obroty prądem i gazem

Obroty energią elektryczną i gazem na Towarowej Giełdzie Energii w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. były najwyższe w historii notowań ze wszystkich pierwszych kwartałów, podała w piątek TGE. Również miesięczne obroty prądem i gazem należały do wysokich.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE w marcu 2020 r. przekroczył 29 TWh, oznacza wzrost o 53,3 proc. w stosunku do marca 2019 r. Jest to zarazem najwyższy wolumen miesięczny od września 2018 r. oraz najlepsze zakończenie pierwszego kwartału w historii obrotu energią elektryczną na TGE. Obroty w I kwartale wyniosły 66,6 TWh, poprzedni rekord I kwartału padł w roku 2015 i wynosił 45,7 TWh.



Najpopularniejszy wskaźnik ceny - średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) - wyniósł w marcu 227,94 zł/MWh. Oznacza to spadek o 17,29 zł na MWh względem notowań analogicznego kontraktu w lutym.



Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu transakcje o wolumenie prawie 15 TWh, co oznacza wzrost o ponad 20 proc. rok do roku. Jednocześnie I kwartał 2020 r. był najlepszym pierwszym kwartałem w historii obrotu gazem na TGE z wynikiem 39,9 TWh. Dotychczasowy rekord padł w 2015 r. i wynosił 35,5 TWh.



Średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2021 r. (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w marcu 68,95 zł/MWh, czyli o 4,52 zł/MWh mniej niż w lutym 2020 r.