Największy wzrost importu używanych aut

W sierpniu 2023 r. zanotowano największy w tym roku wzrost liczby rejestracji samochodów z drugiej ręki sprowadzonych z za granicy. To jednak tylko pozory.

W ósmym miesiącu tego roku sprowadziliśmy i zarejestrowaliśmy w naszym kraju ponad 72 tys. używanych aut osobowych i dostawczych (o dmc. do 3,5 t). Oznacza to 15,5 proc. wzrost r/r. – największy zanotowany w tym roku.

– Sierpniowy wzrost jednak tylko na pozór jest wysoki, bo wynika z bardzo niskiego importu w roku ubiegłym. Dla przypomnienia, rok temu w sierpniu import wyniósł niespełna 63 tys. aut, co było najniższym sierpniowym wynikiem od przystąpienia Polski do UE. Wynik powyżej 70 tys. samochodów przekroczony został dopiero drugi raz w tym roku. Na tej podstawie szacujemy, że w całym 2023 r. do Polski przyjedzie około 780 tys. używanych aut, czyli podobnie jak rok temu – mówi Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Wzrost importu w miesiącach wakacyjnych jest także rezultatem niskiej podaży na rynku wtórnym w Polsce.

– Za rosnącym importem samochodów używanych stoi ciągły niedobór aut na rynku wtórnym w Polsce. Popyt nadal przewyższa podaż, co znajduje odzwierciedlenie w rekordowej sprzedaży w sezonie letnim, która była najsilniejsza w ciągu 31 lat działalności AAA Auto na rynku – mówi Karolina Topolova, dyrektor generalna Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Łącznie przez osiem miesięcy tego roku sprowadziliśmy do Polski 525 tys. samochodów (o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej). Zdecydowana większość (480,5 tys.) to auta osobowe, których rejestracje wykazały spadek o 0,4 proc. Import samochodów użytkowych (44,5 tys) jest o prawie 4 proc. mniejszy niż przed rokiem. Wiek importowanych aut wciąż jest wysoki, ale nie rośnie tak drastycznie, jak rok wcześniej. Średni wiek sprowadzonych w tym roku samochodów wynosi 13 lat.

W rankingach popularności najchętniej sprowadzanych marek od lat niewiele się zmienia. Pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, za nim są Ford i Opel. Podobnie jest w przypadku modeli. Liderem jest Audi A4 przed Oplem Astrą i Volkswagenem Golfem. Od lat nie zmieniają się również źródła, z których sprowadzamy używane auta. Pierwsze miejsce należy do Niemiec. W tym roku przyjechało do nas z tego kraju prawie 275,3 tys. samochodów (ponad 52 proc. całego importu), na kolejnych miejscach pracują się Francja (62,7 tys.), Belgia (36,9 tys.) i USA (28,6 tys.)