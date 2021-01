Najwyższa jakość receptą na trudne czasy

Niepewność jutra, spadające przychody i konieczność podejmowania trudnych decyzji – to dziś codzienność wielu polskich przedsiębiorców. Jak zadbać o pracowników i utrzymać firmę? Jak z tej ciężkiej sytuacji wyjść obronną ręką? Receptą producenta lakierni Ecoline jest umiejętne połączenie solidności i najwyższej jakości usług ze zdolnością przystosowania się do szybko zachodzących zmian.

Firma założona ponad 20 lat temu przez Piotra Potockiego od początku wytrwale budowała swoją pozycję lidera branży lakierniczej. Jej zarządowi i pracownikom przyświeca wspólny cel: dostarczanie klientom rozwiązań, na których mogą polegać przez długie lata. Taka filozofia umożliwiła systematyczny wzrost przedsiębiorstwa, które zyskiwało nowych klientów i partnerów, rozszerzało zakres swoich usług, ciągle je udoskonalając.

Firma zmierzyła się z wieloma wyzwaniami, jednak jedno z największych nadeszło w 2020 r. Epidemia koronawirusa diametralnie zmieniła polskie i zagraniczne rynki, zarówno w branży lakierniczej, jak i w pokrewnych jej sektorach.

We własnym laboratorium badań i rozwoju, wyposażonym w lakiernię proszkową,prowadzone są testy malowania elementów metalowych.

– Początek epidemii był dla Ecoline wyjątkowo krytycznym momentem. Sytuacja na świecie rozchwiała i zmieniła rynek, co okazało się zgubne dla niektórych przedsiębiorstw i całych branż. Aby utrzymać swoją pozycję, ale też by móc działać, musieliśmy szybko przystosować się do otaczającej nas rzeczywistości. Wymagało to znaczących zmian w sposobie zarządzania i prowadzenia biznesu, dzięki którym ustabilizowaliśmy sprzedaż naszych produktów i usług – mówi Piotr Potocki, prezes firmy.

Krok przed trendami

Ecoline może się pochwalić bogatym doświadczeniem i zasobami – dziś zatrudnia 80 pracowników, ma na koncie ponad 100 zainstalowanych lakierni i ponad 700 sprzedanych aplikacji. Nie przestaje jednak szukać nowych i coraz lepszych rozwiązań. We własnym laboratorium badań i rozwoju wyposażonym w lakiernię automatyczną i ręczną prowadzi testy malowania proszkowego skomplikowanych metali. Może się też pochwalić czterema patentami: na piec do polimeryzacji i suszenia (2015 r.), na wielozabiegową sekcję przygotowania powierzchni z nowoczesnym kolektorem odpływowym (2015 r.), na innowacyjną modułową kabinę lakierniczą (2016 r.) i na panel pieca do polimeryzacji i suszenia farby proszkowej o konstrukcji panelowej (2020 r.).

Czas i fundusze poświęcone na rozwój i zdobywanie wiedzy pozwoliły firmie na stworzenie jedynej w swoim rodzaju usługi, czyli budowy personalizowanej lakierni. Ecoline oferuje klientom budowę stacji lakierniczej dopasowanej do wymiarów pomieszczenia, którym dysponuje zleceniodawca. Przykłada także wagę do tego, aby lakiernia była nie tylko funkcjonalna, lecz także możliwie zasobooszczędna. Dzięki temu nawet niewielkie przedsiębiorstwa mogą posiadać własne instalacje, odpowiadające ich potrzebom i możliwościom.

Aby świadczyć swoim klientom jak najlepsze usługi, spółka współpracuje z głównymi markami branży lakierniczej, takimi jak: EcoPolifix, Helios, Rembrandtin, wchodzącymi w skład grupy Kansai i nieustannie udoskonala swoją ofertę farb proszkowych. Dziś firma sprzedaje około 2 tys. ton farby proszkowej rocznie – w tym farby epoksydowe, poliestrowe oraz hybrydowe epoksydowo-poliestrowe oraz produkty przygotowane na specjalne zamówienie klienta.

Ecoline prowadzi praktyczne warsztaty lakierowania proszkowego, podczas którychuczestnicy podnoszą swoje kompetencje.

W portfolio Ecoline klienci znajdą także farby proszkowe o specjalnym przeznaczeniu: antybakteryjne, antypoślizgowe, antykorozyjne i inne, dopasowane do potrzeb klienta.

Nie bez znaczenia jest krótki czas realizacji zamówień. Dzięki temu, że w magazynie jest dostępne blisko 400 ton farb, dostawy mogą być realizowane w ciągu 24 godzin.

Rozwój dla Ecoline oznacza nie tylko stałe edukowanie siebie, lecz także innych. Od 2018 r. firma jest organizatorem konferencji branżowej pod nazwą Forum Nowoczesnych Technologii Malowania, które umożliwia wymianę wiedzy oraz najnowszych informacji z branży. Od 2019 r. w ofercie firmy są również praktyczne szkolenia lakierowania proszkowego dla klientów, podczas których mogą oni podnieść kompetencje swojej kadry.

Tradycje i nowoczesny wizerunek

W 2019 r. zdecydowano o zmianach w wizerunku firmy, w celu lepszego dopasowania do jej wyjątkowego charakteru i wejścia przedsiębiorstwa w nową erę działania. Odświeżony logotyp, nowa strona internetowa, zmiany organizacyjne w firmie i wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów – to wszystko efekt procesu rebrandingu, który przeszła Ecoline.

Te zmiany odzwierciedlają najważniejsze wartości przyświecające spółce: dążenie do najwyższej jakości usług i dokładności, skupienie na innowacjach i rozwoju z jednoczesnym poszanowaniem wieloletniej tradycji przedsiębiorstwa.

Jednak rebranding to nie tylko poprawa wyglądu. Procesowi towarzyszyło też opracowanie innowacyjnego projektu nowego produktu – systemu tablic sterowniczych oraz przeprojektowanie produkowanych przez Ecoline linii w sposób pozwalający ograniczać gromadzenie się zanieczyszczeń.

Jak mówią członkowie zarządu Ecoline, w wyniku rebrandingu firma cieszy się spójnym, zapadającym w pamięć wizerunkiem marki, jasno pokazującym, że jest to firma o potencjale europejskim, dostarczająca rozwiązania na najwyższym poziomie.

Na nowoczesnej stronie internetowej znajdziemy m.in. ofertę firmy, informacje o maszynach i urządzeniach oraz o produktach. Dowiemy się z niej również o szkoleniach i warsztatach, podczas których można poznać np. nowe rozwiązania technologiczne czy liczyć na fachowe doradztwo.

Nagrody potwierdzają jakość

To właśnie poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań w połączeniu z dbałością o najwyższą jakość świadczonych usług pozwoliło Ecoline zdobyć znaczącą pozycję w branży lakierniczej i zachowanie jej przez ponad dwie dekady. Gotowość do zmian, nawet tych szybkich i diametralnych, sprawia, że firma niezmiennie stawia czoła nowym wyzwaniom.

Za swoje działania została niejednokrotnie doceniona: w latach 2015, 2016 i 2019 firma Ecoline otrzymała Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą, a w 2019 r. została wyróżniona statuetką Tytanowych Skrzydeł za 20-letnią działalność na rzecz rozwoju branży lakierniczej w Polsce.

Rok 2020 mimo trudności, z którymi boryka się cała branża, przyniósł firmie nominację do dwóch prestiżowych nagród: Gazeli Biznesu oraz Diamentów Forbesa 2021.