Nowy rząd na trudne czasy

W ogłoszonym przez premiera składzie rządu widać kilka istotnych nie tylko osobowych, ale także strukturalnych roszad.

W piątkowy wieczór tuż przed długim weekendem Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się ogłosić proponowany skład nowego rządu. Jak poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński, Komitet Polityczny partii po dyskusji przyjął propozycję premiera Mateusza Morawieckiego ws. składu nowego rządu. W większości resortów ministrowie zachowali swoje stanowiska. Tylko 3 resorty mają swoich nowych szefów, zaś 4 nowych ministrów kieruje nowo uformowanymi resortami.

Ministrem finansów zostanie dotychczasowy wiceminister Tadeusz Kościński. Kościński to urodzony w Londynie ekonomista, który swoje kompetencje i pierwsze doświadczenia nabywał właśnie na brytyjskim rynku. Absolwent Goldsmiths, jednej z filii University of London. Kilka lat wcześniej do niedalekiej University College London uczęszczał inny minister finansów - Jan Vincent Rostowski. Po powrocie do Polski pracował w kilku państwowych i prywatnych bankach (Polski Bank Rozwoju, Bank Przemysłowo - Handlowy, Bank Śląski), by w 2015 roku odnaleźć się w polityce. W latach 2015-2018 Tadeusz Kościński był wiceministrem rozwoju odpowiedzialnym m.in. za płatności bezgotówkowe. W 2018 roku, a więc wraz z powołaniem na premiera Mateusza Morawieckiego, został wiceministrem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, by pod koniec kadencji, bo od lipca tego roku, zostać wiceministrem finansów. Wraz z powołaniem zostanie 6 ministrem finansów od czasu dojścia PiS do władzy.

Jednocześnie w planach jest powołanie ministerstwa nadzoru właścicielskiego, które będzie sprawować nadzór nad spółkami skarbu państwa. To niejako przyznanie się do błędu bowiem wydaje się, że kompetencje nowego resortu będą bardzo podobne do rozwiązanego na początku 1 kadencji Ministerstwa Skarbu Państwa. Na czele tego ministerstwa stanie Jacek Sasin.

Zmiany dotkną także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Co prawda resortem ciągle kierować będzie Jacek Czaputowicz, jednak pion ds. europejskich kierowany przez Konrada Szymańskiego przeniesie się do Kancelarii Premiera. Takie rozwiązanie jest kalką rozwiązania stosowanego przez Angelę Merkel w Niemczech.

Za transformację energetyczną, elektromobilność i kwestie implementacji globalnej polityki klimatycznej do polskich realiów odpowiadać będzie prezydent COP24 i dotychczasowy wiceminister środowiska. Tymczasem sam resort środowiska, obejmie Michał Woś, 28 letni poseł ze Śląska związany z Solidarną Polską, a więc prawicowym skrzydłem Zjednoczonej Prawicy.

Jedyną niewiadomą w nowym rządzie pozostaje nazwisko ministra sportu. Witold Bańka, dotychczasowy szef resortu przez wielu uważany za cichego bohatera ostatnich 4 lat, od 1 stycznia obejmie funkcję prezesa WADA, światowej organizacji antydopingowej. Premier na konferencji prasowej poinformował, że to nazwisko poznamy w późniejszym terminie.

