Petrykowski: Włochy psują atmosferę wokół złotego

Turcja? Argentyna? Indie? Niekoniecznie. To wydarzenia we Włoszech mają największy wpływ na wzrost awersji do ryzyka wśród inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej - tak uważa dyrektor zarządzający w S&P Global Ratings Marcin Petrykowski.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Paweł Sołtys