Pierwsze oznaki nadchodzącej katastrofy

Wskaźnik koniunktury Ifo obrazuje, jak źle wygląda sytuacja w najważniejszej gospodarce UE i strefy euro.

Przez ostatnie dni rządy i banki centralne na całym świecie opracowywały plany ratunkowe dla gospodarki, przewidując, że szalejąca pandemia koronawirusa SARS- -CoV-2 wstrząśnie światową gospodarką. Pytaniem bez odpowiedzi pozostawało dotychczas to, w jak złej sytuacji po rozpoczęciu światowej kwarantanny znalazły się gospodarki. Piątkowy wstępny odczyt niemieckiego wskaźnika koniunktury Ifo za marzec, wykonany w dniach 1-18 marca, nie pozostawia wątpliwości — wartość indeksu spadła z 96 pkt w lutym do 87,7 pkt w marcu. To najgorszy wynik od sierpnia 2009 r. i największy spadek nastrojów przedsiębiorców od zjednoczenia Niemiec w 1991 r.

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorców co do przyszłości jest jeszcze gorszy niż obecny odczyt klimatu gospodarczego — ta część składowa końcowego indeksu spadła z 93,2 pkt w lutym do 82 pkt w marcu. Tąpnięcie widać we wszystkich czterech głównych sektorach gospodarki. Największy spadek zaliczył sektor handlowy, spadając z 1 pkt w lutym do -20,4 pkt w marcu, zaliczając najgorszy odczyt od zjednoczenia kraju w 1991 r. Niemal podobny wynik zanotowano w usługach. Branża, która do tej pory utrzymywała niemiecką gospodarkę na plusie, tym razem zaliczyła największy spadek od początku jej badań w 2005 r., zamieniając optymizm w postaci 17,4 pkt nad kreską na 2 pkt poniżej zera, co sygnalizuje przewagę pesymizmu wśród przedsiębiorców. Przemysł, który już przed pandemią zmagał się z problemami, po kolejnym ciosie osiągnął wskaźnik koniunktury na poziomie -17,2 pkt. Jedynym sektorem, który na razie utrzymał się nad kreską, było budownictwo, jeśli jednak kryzys potrwa tyle, ile obecnie przewidują analitycy, także on może zaliczyć mocny i gwałtowny spadek.

W piątek GUS opublikował dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach, jednak to badanie zakończyło się 10 marca, a więc przed rozwojem choroby w Polsce. Mimo to wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury spadł nieznacznie we wszystkich branżach, najmocniej w zakwaterowaniu i gastronomii, które zaczęły tracić zamówienia w obawie przed nadchodzącą chorobą.

