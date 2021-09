Play wchłonie sieć UPC

Na pierwszy rzut oka połączenie Playa z UPC to niekorzystna wiadomość dla pozostałych graczy na rynku. Play, który odniósł niewątpliwy sukces rynkowy i sprawnie pozyskiwał klientów, staje się pełnoprawnym, konwergentnym operatorem. Pakietyzacja usług, coraz popularniejsza na całym rynku globalnym, daje oszczędności kosztowe i korzyści z cross-sellingu, co ogranicza wskaźnik odejść klientów i zwiększa ich lojalność. To rodzi ryzyko zaostrzenia konkurencji na rynku — szkopuł jednak w tym, jak do realizacji strategii konwergentnej podejdzie Play. Czy będzie agresywny marketingowo i cenowo, jak przez całe lata na rynku mobilnym? Czy może bardziej przewidywalny i skłonny do podnoszenia cen, jak robił to w ostatnich dwóch latach? Według mnie bardziej prawdopodobne jest to drugie podejście. Średni przychód na klienta w polskiej telekomunikacji jest niski, głównie z powodu działań Playa, i nikt nie powinien być zainteresowany jego dalszym obniżaniem, mając w perspektywie inwestycje choćby w częstotliwości 5G. Trudno też oczekiwać, by UPC, które dotychczas było operatorem z wysokimi na tle konkurentów cenami, zaczęło je nagle ciąć o co najmniej kilkanaście procent, bo taka strategia byłaby nielogiczna: nie robi się wojny cenowej dla wojny cenowej, tylko po to, by coś na niej zyskać. Iliad zakłada, że w perspektywie pięcioletniej synergie między Playem a UPC wyniosą 40-60 mln EUR i ta relatywnie niska kwota może świadczyć o tym, że nie należy spodziewać się dużej agresji. Chodzi raczej o wiązaną sprzedaż usług klientom z połączonej bazy niż o ostrą walkę o odebranie klientów konkurencji. Wydaje się więc, że Orange czy Polsat nie powinni specjalnie obawiać się trzęsienia ziemi na rynku.